Yay burcunda ilerleyen Ay güne hareket ve canlılık getirmekte. Ancak öğle saatlerinde aşırı abartı ya da inançlarımızda, görüşlerimizde dikbaşlılık yüzünden problemler yaşayabiliriz. Zekamızı yıkıcı değil, yapıcı yönde kullanmaya bakalım. Akşam saatlerinde alternatif çözümler yaratabiliriz. Bugün gerçekleşen Merkür-Satürn karesi konuşmalarımızda ve genel olarak iletişimde daha hazırlıklı ve gerçekçi olmayı gerektiriyor. İşlerde engeller, sıkışma ya da kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Tartışmalar da söz konusu olabilir. Karşılıklı konularda dengeyi sağlamak pek kolay olmayabilir.

KOÇ: Yolculuklar planlamak size keyif verebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde zevk aldığınız şeyleri yapmak için zamanınız olacak. Uğraştığınız işlerle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde akmayan koşullar söz konusu. Bazı konuları sonuca bağlamakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER: Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Bugün işlerinizde sıkışmalar olsa da iyimserliğiniz devam edecek. Uğraştığınız konuları sonuca bağlayamayabilirsiniz.

YENGEÇ: Çalışma arkadaşlarınızla ilgili mevzular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yapacağınız programlar, akıcı bir şekilde ilerlemeyebilir. Süreçlerinizde dağılmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

ASLAN: Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk alabileceksiniz. Aşk gündeminize gelebilir. İlgilendiğiniz konuları sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Hayatınızda düzeltmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz.

BAŞAK: Gün içinde eve ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Eski konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. İyimser tavrınızla olayları daha iyi kontrol edebilirsiniz.

TERAZİ: İletişim yönünden yoğun bir gündeminiz olabilir. Çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Zekânızı kullanacağınız işlere yöneleceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlarda dağıldığınızı hissedebilirsiniz.

AKREP: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmek sizi iyi hissettirebilir. Uğraştığınız işleri tamamlayacağınız bir gündesiniz.

YAY: Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği veya diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Uğraştığınız işlerin içinde dağıldığınızı hissedebilirsiniz.

OĞLAK: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayacağınız zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işleri sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Korktuğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz.

KOVA: Meslektaşlarınızla birlikte organizasyona katılabilirsiniz. Gelecek ümitlerinizi planlayacağınız zamanlar içindesiniz. İşlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde eksik gördüğünüz konuları tamamlamak yeterli olabilir.

BALIK: Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha sağlam adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sonuca giderken dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizdeki aksamalar keyfinizi kaçırmasın. Bugün olaylara karşı iyimserliğinizi koruyabileceksiniz.