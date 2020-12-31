Neredeyse gün boyunca Ay, Yengeç’te ilerliyor ancak saat 21.57’de Aslan burcuna geçecek. Gün boyunca kendi iç dünyamızı ve evimizi ilgilendiren konuları daha çok düşünebiliriz. Yıl sona ererken, duygusal alanda kendimizi daha hassas ve hayalci bulabiliriz. Yengeç teması ailevi konulara da vurgu getirmekte. Günün geç saatlerinde ise Aslan burcundaki Ay eğlenceli konulara vurgu getirmekte. Duygusal alanda bir muhasebe yapıyoruz. Belki yeteri kadar objektif olamayabiliriz. Bugün kendimizi ve başkalarını anlamak için daha çok çaba sarfedebiliriz. Aşkta ve keyif veren konularda biraz daha dengeli ve mantıklı olmaya çaba sarfedelim.

KOÇ: Ev hayatınızla ilgili konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Başkalarının sözlerinden etkilenebileceğiniz zamanlar var. Hayatınızda uğraştığınız durumlara yön vermek isteyeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Kendi iç sesinizi dinleyin.

BOĞA: Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde kopmalar olabilir. İlerlemek için çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız.

İKİZLER: Maddi kaynaklarınızla ilgili konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yetenekleriniz sayesinde ön plana çıkabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ: Yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz bir gündesiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylarda ani kopmalar yaşanabilir. Tepkilerinizi daha yumuşak göstermelisiniz. Gün içinde engelleri aşmak için, başkalarına dayalı davranışlar sergileyebilirsiniz.

ASLAN: Bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde sonlanmalar olabilir. Gizli kalan konularla uğraşmanız gereken bir gündesiniz. Kendi iç dünyanızdaki konular işlerinizi etkileyebilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK: Gelecek beklentilerinizle ilgili sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Onların fikirlerinden etkileneceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akışta kalın.

TERAZİ: İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Üstlerinizle ilgili konuları başkalarıyla paylaşmamaya özen gösterin. Annenizle ilgili olayları ihmal etmeyin.

AKREP: Yeni ufuklara açılmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Yeni şeyler öğrenmek için önünüze farklı yollar çıkabilir. Uğraştığınız işlerde ani değişiklikler yaşayabileceğiniz zamanlar var. Başkalarına duyarlı davranabilirsiniz.

YAY: Endişe ve korku duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Duygusal olarak etkilenebilirsiniz. Günlük işlerde ani değişiklikler söz konusu. Gün içinde başkalarının hayatlarına daha duyarlı yaklaşabilirsiniz.

OĞLAK: Eşinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Denge ve uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Bugün karşınızdaki insanlara daha toleranslı davranabilirsiniz. Öğle saatlerinde işlerinizdeki değişikliklere ayak uydurmaya çalışabilirsiniz.

KOVA: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmeyin. Beraber çalıştığınız insanların dertlerine ortak olacağınız zamanlar var. Öğle saatlerinde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

BALIK: Zevk aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Rutin işlerinizde kopmalar yaşanabilir. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz.