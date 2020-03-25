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25.03.2020 - 07:00 |

RADYODA ANILACAK

İpek Açar, her yıl gerçekleşen Kayahan’ın doğum günü etkinliğini, koronavirüs nedeniyle radyo programı aracılığıyla kutlayacak ve sanatçıları yayına bağlayacak

RADYODA ANILACAK

İpek Açar tarafından Kayahan’ın doğum günü olan her yıl 29 Mart’ta düzenlenen ‘İyi ki Doğdun Kayahan Anma Konseri’, bu sene dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Açar, bu özel günü atlamamak için bugün saat 17.00’de Polis Radyosu’ndan özel bir yayın yapacak.
Programa Kayahan’ın arkadaşlarından Ajda Pekkan, Nilüfer, Gökhan Tepe, Emre Aydın, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Fuat Güner, Suat Suna ve Hakan Aysev gibi isimler telefonla katılacak. Müzisyenler, sanatçıyla ilgili anılarını paylaşıp, şarkılarla doğum gününü kutlayacak.

 

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