16.10.2020 - 19:15 |
Ramo oyuncuları kimler, Ramo konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor?
Ramo dizisi bu akşam 16. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ramo oyuncuları kimler, Ramo dizisinin konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor? İşte Ramo hakkında merak edilenler ve yeni bölüm fragmanı...
Cuma akşamları yayınlanan Ramo dizisi 20:00^da başlayacak. Peki Ramo yeni bölümünde neler olacak? İşte Ramo 16. yeni bölüm fragmanı...
RAMO 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
RAMO OYUNCULARI
Murat Yıldırım (Ramo)
Esra Bilgiç (Sibel)
Olgun Şimşek (Cihangir)
İlker Aksum (Hasan)
Yiğit Özşener (Yavuz)
İdil Fırat (Fidan)
Devrim Özkan (Nehir)
Mustafa Yıldıran (Doğu)
Pelin Körmükçü (Ahsen)
Efsane Odağ (Afet)
RAMO KONUSU NEDİR?
Ramo'nun konusu "Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmalar" ele alınıyor.