Reshad Strik kimdir, nereli? Reshad Strik kaç yaşında, eşi kim?

Ailenin Yeni Üyesi belgesel programı ile tanındı ve genç yaşlarında sörf, boks ile ilgilendi. Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne dahil oldu. "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak yer aldı. Okuyucular, Reshad Strik evli mi, eşi kim?

RESHAD STRİK KİMDİR?

Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Canberra, Avustralya'da dünyaya geldi. Yeni Güney Galler'in Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik, gençken sörf ve boks ile ilgileniyordu. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sant Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra Blue Heelers adında bir televizyon şovuna konuk oldu.

headLand dizisinin yönetmenleri onu fark etti ve dizide ona bir rol verdi. Diziden sonra Los Angeles'ta çalışma fırsatı buldu. Reshad Strik, Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı. 2010 yılında Saraybosna'da Sabina Pitić ile evlendi. Reshad, ayrıca Bosna-Hersek'teki iki uzun metrajlı filmi, "İnkılaplar" ı ve Boşnak filmi Ja sam iz Krajine, zemlje kestena'yi 2013'te piyasaya sürdü. Reshad Strik, ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

FİLMLERİ

Blue Heelers (2005)

HeadLand (2005)

HeadLand (2006)

Hills Have Eyes 2 (2007)

Newcastle (2007)

The Wound (2009)

Spooner (2009)

Don't Look Up (2009)

3 Apartments (2010)

Stasis (2010)

Put Kestena (2013)

Cross Roads (2013)

Filinta (dizi) (2014-2015)

Dig (2015)

Diriliş Ertuğrul (2015)

Kervan 1915 (2016)

Islamophobia (2016)