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21.06.2020 - 20:16 |

Reynmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Reynmen'in gerçek adı ne?

Sosyal medyanın son zamanlarda hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan ve bu akşam CNN Türk'de Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde sunuculuk yapan Reynmen ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 25 yaşındaki Reynmen'in biyografisi...

Reynmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Reynmen'in gerçek adı ne?
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6 Aralık 1995'de doğan Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, vlogger, oyuncu ve şarkıcı. Youtube'da paylaştığı videolar ile ün kazanan Reynmen hakkında merak edilen bilgiler haberimizde..

REYNMEN KİMDİR?

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.

 

2019 yılında ise Reynmen; yepyeni çalışması "Derdim Olsun" müzik video klibi ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

21 Haziran 2020 Magazin Haberleri BülteniMagazin dünyasının öne çıkan haberlerini sizler için derledik.
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