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27.08.2020 - 08:43 |

Reynmen, YKS sonucunu paylaştı! Yerleşemedi

YKS 2020'ye giren ünlü isimlerden Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yerleştirme sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya fenomeninin paylaşımı, çok konuşuldu.

Reynmen, YKS sonucunu paylaştı! Yerleşemedi
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YKS'ye giren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, YKS yerleştirme sonucunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Sınav sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getiren Reynmen, herhangi bir üniversiteye yerleşemedi.

Reynmen, YKS sonucunu paylaştı Yerleşemedi


Reynmen, sınav sonrası tepkisini "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek dile getirmişti.

Sınavdan sonra video paylaşan Yusuk Aktaş, “Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu’na sesleniyorum; ‘karıncaincitmez’ kelimesi birleşik olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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Son zamanlarda aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Reynmen, birkaç kez oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aktaş, daha sonra da Miss Fashion Güzeli Elif Yılmaz ile Bodrum’da görülmüştü. Takipçileri de Reynmen'e “Hangisi gerçek sevgilin?” diye sormuştu.

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