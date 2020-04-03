MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Rihanna yeni güzellik markası hazır
03.04.2020 - 14:15 |

Rihanna yeni güzellik markası hazır

Rihanna, güzellik markası Fenty Beauty'den sonra şimdi de Fenty Skin markasının yakında piyasaya çıkacağını, markanın cilt ve vücut bakımıyla alakalı olduğunu açıkladı...

Rihanna yeni güzellik markası hazır

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna, karantina günlerinde dahi dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor. Fenty Beauty ile güzellik sektörünün en çok satış yapan markaları arasında üst sıralarda yer alan Rihanna, şimdi de Fenty Skin’in yakında piyasada olacağını duyurdu.
Gerçekleştirdiği röportajda yakında yeni markasını sunacağını söyleyen Rihanna, ürünlerin isimlerini bile belirlemiş. Cilt bakım, vücut ürünlerini kapsayacak olan Fenty Skin’in çıkış tarihi ise henüz belli değil.

 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Canlı yayında yeni starlar arıyor

Canlı yayında yeni starlar arıyor

Karantinada da para kazanmaya devam ediyor

Karantinada da para kazanmaya devam ediyor

Emel Müftüoğlu’ndan corona virüs bestesi!

Emel Müftüoğlu’ndan corona virüs bestesi!

Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında? Cansın Çekili corona virüse mi yakalandı?

Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında? Cansın Çekili corona virüse mi yakalandı?

Sıradaki Haber