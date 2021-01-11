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11.01.2021 - 07:00 |

Robocop Berk Oktay

Oyuncu Berk Oktay, paylaştığı kaslı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemi oldu.

Robocop Berk Oktay
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Berk Oktay, paylaştığı kaslı fotoğrafıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Çektirdiği kareyi Instagram’dan siyah beyaz olarak yayınlayan oyuncu, “Dünden öte, yarından eski... Pes etmek yok” notunu düştü.

Oktay’a takipçileri, “Yıktın ortalığı” ve “Robocop gibi olmuşsun” şeklinde mesajlar gönderdi.

Robocop Berk Oktay

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İFŞA DAVASI SONUÇLANDI!

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karara bağlandı. Şarapçıoğlu, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından duruşma salonu önünde açıklama yapan Berk Oktay, "Bu benim namus davamdır diye başından beri söyledim ve namus davamdan asla geri adım atmadım. Allah'a çok şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey kalkmasınlar. Adalet yerini bulmuştur" şeklinde konuştu.

Robocop Berk Oktay

YILDIZ ÇAĞRI'DAN DESTEK

Tüm bu yaşananların ardından bir süredir Berk Oktay ile aşk yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy da sevgilisine destek olmuş ve "18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum" demişti.

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