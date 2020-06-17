Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi ne zaman çekildi? İşte Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda konusu ve başrol oyuncuları
Erol Özlevi yönetmenliğini üstlendiği 2013 yapımı Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi, bu akşam ekranlara geliyor. Vizyona girdiği dönemde çok sayıda kişi tarafından izlenen ve beğenilen Romantik Komedi filminin ikincisi devamı niteliği taşıyan filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
Birbirinden ünlü oyuncuları bir araya geldiği Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Sedef Avcı, Cemal Hünal, Sinem Kobal ve Engin Altan Düzyatan gibi oyuncuların yer aldığı film 2013 yılında gösterime girdi. İşte filmin konusu ile ilgili bilgiler...
ROMANTİK KOMEDİ 2 KONUSU NEDİR?
Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder. Panikleyen Didem, sevgilisi Cem'i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem'in bu hallerinden habersiz Cem yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır; tamamen işine konsantre olur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem'e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya'da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar...
ROMANTİK KOMEDİ 2 OYUNCU KADROSU
Cemal Hünal
Sedef Avcı
Sinem Kobal
Engin Altan Düzyatan
Gürgen Öz
Burcu Kara
Öykü Çelik
Gökçe Özyol