Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi ne zaman çekildi? İşte Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda konusu ve başrol oyuncuları

Birbirinden ünlü oyuncuları bir araya geldiği Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Sedef Avcı, Cemal Hünal, Sinem Kobal ve Engin Altan Düzyatan gibi oyuncuların yer aldığı film 2013 yılında gösterime girdi. İşte filmin konusu ile ilgili bilgiler...



ROMANTİK KOMEDİ 2 KONUSU NEDİR?



Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder. Panikleyen Didem, sevgilisi Cem'i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem'in bu hallerinden habersiz Cem yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır; tamamen işine konsantre olur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem'e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya'da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar...



ROMANTİK KOMEDİ 2 OYUNCU KADROSU

Cemal Hünal

Sedef Avcı

Sinem Kobal

Engin Altan Düzyatan

Gürgen Öz

Burcu Kara

Öykü Çelik

Gökçe Özyol