MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri RTÜK 'Kimsesizler' dizisi için inceleme başlattı
25.09.2020 - 13:11 |

RTÜK 'Kimsesizler' dizisi için inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan "Kimsesizler" isimli dizi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını belirtti.

RTÜK 'Kimsesizler' dizisi için inceleme başlattı
ABONE OL

RTÜK'ten yapılan açıklamada, FOX'un 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Medyapım ve MF Yapım imzalı, “Kimsesizler” dizisinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahte hesaba isyan

Sahte hesaba isyan

‘Evlilik yok ama...’

‘Evlilik yok ama...’
Duygusal kutlama

Duygusal kutlama

‘Güzellik’ izi…

‘Güzellik’ izi…

Sıradaki Haber