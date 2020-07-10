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HaberlerMagazin Haberleri Rubato kurucularından Fatih Ahıskalı'dan Özer Arkun'a tepki
10.07.2020 - 13:23 |

Rubato kurucularından Fatih Ahıskalı'dan Özer Arkun'a tepki

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un, evlilik hazırlığındaki sevgilisi B.Y.’yi dövdüğü iddia edildi. Çektiği videoyu savcılığa ileten B.Y. şikayetçi oldu. Özer Arkun'a yakın dostu Sıla Gençoğlu'nun ardından bir tepki de Rubato grubunun kurucularından Fatih Ahıskalı'dan geldi.

Rubato kurucularından Fatih Ahıskalı'dan Özer Arkun'a tepki
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Ahıskalı, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı:
"Kurucularından biri olduğum Rubato grubundan 2020'nin başında ayrıldım. Şimdiye kadar 'ekipten ekmek yiyen emekçiler zarar görmesin, ekip devam etsin' diye herhangi bir açıklama yapmamıştım. Ayrıldığım günden itibaren grup ile sosyal ve iş anlamında hiçbir ilişkim yoktur. Kamuoyundan takip ettiğim kadarıyla kadına şiddet ve Özer Arkun kelimelerinin yanyana olmasından büyük üzüntü ve hicap duyuyorum. Haber sitelerinde, benim de bulunduğum eski fotoğraflarımızın bu haber altında kullanılmasından da son derece rahatsızım. Hatta olaylar hakkında hiçbir bilgim olmadığını, şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle yasal işlem başlatan hanımefendiyi tanımadığımı ifade ediyor ve bu konu hakkında bana sorular sormamanızı istirham ediyorum. Son olarak koşulsuz olarak şiddet görenin yanında olacağım. Her insanoğlunun durması gerektiği yer orasıdır."

Rubato kurucularından Fatih Ahıskalıdan Özer Arkuna tepki

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Cadde Yazarları

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