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13.07.2020 - 15:02 |

Rümeysa Buyuran kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rümeysa Buyuran aslen nereli?

Doya Doya Moda yarışmasında ikinci sezon başladı. Büüyk beden kadın yarışmacıların yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasına katılan Rümeysa Buyuran kimdir sorusu yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rümeysa Buyuran kimdir?

Rümeysa Buyuran kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Rümeysa Buyuran aslen nereli?
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Doya Doya Moda yarışmasında ikinci sezon resmen başladı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasında yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Rümeysa Buyuran hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Rümeysa Buyuran biyografisi...

 RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?

Rümeysa Buyuran 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.

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