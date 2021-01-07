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07.01.2021 - 11:41 |

Sadakatsiz 13.bölüm fragmanı yayımlandı! İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı...

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sadakatsiz 13.bölüm fragmanı yayımlandı. Her hafta çarşamba günleri izleyicilerle buluşan Sadakatsiz'in bu hafta tekrar bölümü yayınlandı. Yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Sadakatsiz'in 13.bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 13.bölüm fragmanı yayımlandı! İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı...
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Sadakatsiz dizisinin bu hafta çarşamba günü yeni bölümü ekranlara gelmedi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz'in 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler araştırmaya başladı. Peki Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman?

SADAKATSİZ'İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Sadakatsiz'in yeni bölümü 13 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak.

SADAKATSİZ 13.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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