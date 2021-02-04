Sadakatsiz 16. bölüm full izle! Sadakatsiz 17. yeni bölüm fragmanı yayımlandı

Volkan, Derin'in hırsı nedeniyle Asya ile Ali arasına girmesine dayanamaz. Evde işler karışmıştır. Ancak bu durumda Asya'nın yanında olan Bahar, etkili bir planla Ali'yi eve gitmeye ikna etmek için harekete geçer. Ali'nin okulda karıştığı kavgada kurtarıcısı Derin olur ve bu durumda Asya kritik bir karar vermiştir. Sadakatsiz son bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir. Ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan’ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali’nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

SADAKATSİZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 16. BÖLÜM FULL İZLE