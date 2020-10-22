Sadakatsiz 3. son bölüm kesintisiz izle! Sadakatsiz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz 3. son bölüm ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi 3. son bölümde Asya eşi Volkan'ın kendisini genç bir kadınla aldatıyor olmasını dair delillerini son bölümde de toplamaya devam eder. Evde ikilinin soğuk tavırları oğulları Ali tarafından da fark edilmeye başlar. Başarılı bir hekim olan Asya eşini boşamak konusunda ilk adımı atmıştır. İşte Sadakatsiz dizisi 3. son bölüm izleme ekranı...

SADAKATSİZ 3. SON BÖLÜM İZLE

SADAKATSİZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisi 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimiz güncellenecektir.