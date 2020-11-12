Sadakatsiz 6. son bölüm izle! Asya, Sadakatsiz dizisi son bölümde intikam aldı
Sadakatsiz dizisi 6. son bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen son bölümde Asya, Volkan ve Derin'den intikamını ailesi Haluk ve Gönül'ün önünde yaptığı açıklama ile duyurdu. Volkan'a sana bir sürprizim var diyerek Haluk ve Gönül çiftinin evlerine yemeğe giden çift yemek esnasında Asya'nın ağzından dökülen sözler ile şoke oldu. İşte Sadakatsiz 6. son bölüm kesintisiz izleme ekranı...
Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz 6. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Sadakatsiz dizisi son bölümde Asya kendisini aldatan ve tüm çabalarına rağmen halen aynı şeyleri yapmaya devam eden eşi Volkan hakkında her şeyi tüm detaylarına kadar artık bilmektedir. Gönül Hanım'ın ayak üstü yemek davetini çat kapı olacak şekilde gerçekleştirir. Masada Derin ve Volkan'ın olması ile istenilen masa kurulmuştur. Asya içinde bugüne kadar biriktirdiği her şeyi masanın ortasına bırakır
Haluk ve Gönül çifti neye uğradıklarını anlayamaz. Mert'e de bir oyun oynayan Asya otel odasını adresini Bahar'a verir. Mert büyük bir heyecanla gittiği otelde karısı Bahar ile karşılaştıktan sonra eşini aldattığı gerçeği ortaya çıkar. Olaylı gecenin ardından Asya Volkan'a boşanma dilekçesini göndertir. Volkan, ise oğlundan vazgeçmemek için elinden geleni yapacaktır. İşte Sadakatsiz dizisi 6. son bölüm tam ve kesintisiz izleme ekranı...
SADAKATSİZ 6. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE
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