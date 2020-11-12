Sadakatsiz 6. son bölüm izle! Asya, Sadakatsiz dizisi son bölümde intikam aldı

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz 6. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Sadakatsiz dizisi son bölümde Asya kendisini aldatan ve tüm çabalarına rağmen halen aynı şeyleri yapmaya devam eden eşi Volkan hakkında her şeyi tüm detaylarına kadar artık bilmektedir. Gönül Hanım'ın ayak üstü yemek davetini çat kapı olacak şekilde gerçekleştirir. Masada Derin ve Volkan'ın olması ile istenilen masa kurulmuştur. Asya içinde bugüne kadar biriktirdiği her şeyi masanın ortasına bırakır

Haluk ve Gönül çifti neye uğradıklarını anlayamaz. Mert'e de bir oyun oynayan Asya otel odasını adresini Bahar'a verir. Mert büyük bir heyecanla gittiği otelde karısı Bahar ile karşılaştıktan sonra eşini aldattığı gerçeği ortaya çıkar. Olaylı gecenin ardından Asya Volkan'a boşanma dilekçesini göndertir. Volkan, ise oğlundan vazgeçmemek için elinden geleni yapacaktır. İşte Sadakatsiz dizisi 6. son bölüm tam ve kesintisiz izleme ekranı...

SADAKATSİZ 6. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

SADAKATSİZ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI