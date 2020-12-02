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02.12.2020 - 17:42 |

Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz çarşamba akşamları izleyiciyle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Sadakatsiz'in yeni bölümünün neden olmadığı ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki Sadakatsiz bu akşam neden yok, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
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Sadakatsiz'in başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini yaptığı Sadakatiz hikayesi ile dikkat çekiyor. Sadakatsiz'in yeni bölümünün yayınlanacağı tarih merak konusu. Peki Sadakatsiz bu akşam neden yok?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D, Twitter hesabında şu açıklama gerçekleştirildi;

"Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..."

Sadakatsiz bu akşam neden yok Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak

Bu akşam Sadakatsiz'in tekrar bölümü ekranlara gelecek.

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