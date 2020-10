Sadakatsiz oyuncuları | Sadakatsiz dizi oyuncuları kimler?

Kanal D'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Sadakatsiz reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

SADAKATSİZ OYUNCULARI

CANSU DERE - ASYA ARSLAN





Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir’de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan’a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan’la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.

CANER CİNDORUK - VOLKAN ARSLAN

Kırk yaşında. Malatya’da doğmuş, ailesiyle Tekirdağ’a göç etmiş. Seneler evvel babasını kaybetmiş ve annesiyle baş başa kalmış. Yetim büyümek, geçim sıkıntısı yaşamak onu hırslandırmış. İstanbul'un en iyi üniversitelerinden birinde, mimarlık bölümünde ailesinin çabaları ile okumuş. Bir gün yolu Asya ile kesişmiş ve bu kesişimden büyük bir aşk doğmuş. Asya’nın hamile kaldığını öğrenince, ondan ayrı bir hayat düşünemediği için ona evlenme teklifi etmiş ve Asya’yı memleketine, Tekirdağ’a getirmiş. Dışarıdan bakan kadınların parmakla gösterdiği harika bir eş, harika bir baba. Kendine güvenen, tatlı diliyle her yılanı deliğinden çıkarabilen, sempatik ve etrafındaki insanların hayran olduğu, saygı duydukları bir adam. Çalışkan ama çok disiplinli değil. Merhamet duygusu gelişmiş. Sevdiği insanların derdini dert edinen birisi. Oğlu Ali, bu hayattaki en kıymetlisi. Onun için yapamayacağı şey yok.

MELİS SEZEN - DERİN GÜÇLÜ

Yirmi dört yaşında. Tekirdağ’da doğmuş, büyümüş. Yurt dışında Moda Tasarımı’nı bitirmiş. Zaman zaman göklerde zaman zaman diplerde gezen birisi. Bir evin bir kızı olması, eski belediye başkanı şimdilerde güçlü bir iş adamı olan babasının civardaki herkes tarafından tanınması ve saygın bir aile olmaları, onun ruhunu sıkıştırıyor. Prenses gibi büyümüş. Erkek kardeşinden farklı olarak, ailesi Derin’in üzerine hep daha çok düşmüş. Ailesiyle mükemmel bir ilişkisi yok fakat varlıkları ona içten içe daima güven veriyor. Fazlasıyla sıcak, enerjik, açık sözlü, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır bir kadın. Bir atölyesi var ve orada tasarım yapıp, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp, satışını yapıyor. İşi onun için sadece bir hobi.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

EREN VURDEM - MERT GELİK

YELİZ KUVANCI - BAHAR GELİK

OLCAY YUSUFOĞLU - SERAP ŞENLİK

NAZLI BULUM - NİL TETİK

GÖZDE SEDA ALTUNER - GÖNÜL GÜÇLÜ

EMİR TARIK TEKİN - SELÇUK DAĞCI

ALP AKAR - ALİ ARSLAN

ÖZGE ÖZDER - DERYA SAMANLI

BURAK SERGEN - HALUK GÜÇLÜ