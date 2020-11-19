'Sadakatsiz'de 'Volkan'ın 'Asya'ya açtığı savaş herkesi şoke etti!

'Sadakatsiz'in 7'nci bölümünde; 'Volkan'ın ihanetinin üstüne bir de 'Asya'nın aile sırlarını ifşa etmesi ortalığı karıştırdı. Asya'nın Volkan'a tokat attığı sahne ve arkadaşlarından aldığı intikam ise gecenin en çok konuşulan anlarından oldu.