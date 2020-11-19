19.11.2020 - 12:45 |
'Sadakatsiz'de 'Volkan'ın 'Asya'ya açtığı savaş herkesi şoke etti!
Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı, Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinin son bölümünde, 'Asya' ve 'Volkan' arasında ipler gerildi.
'Sadakatsiz'in 7'nci bölümünde; 'Volkan'ın ihanetinin üstüne bir de 'Asya'nın aile sırlarını ifşa etmesi ortalığı karıştırdı. Asya'nın Volkan'a tokat attığı sahne ve arkadaşlarından aldığı intikam ise gecenin en çok konuşulan anlarından oldu.