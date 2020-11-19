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HaberlerMagazin Haberleri 'Sadakatsiz'de 'Volkan'ın 'Asya'ya açtığı savaş herkesi şoke etti!
19.11.2020 - 12:45 |

'Sadakatsiz'de 'Volkan'ın 'Asya'ya açtığı savaş herkesi şoke etti!

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı, Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinin son bölümünde, 'Asya' ve 'Volkan' arasında ipler gerildi.

'Sadakatsiz'de 'Volkan'ın 'Asya'ya açtığı savaş herkesi şoke etti!
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'Sadakatsiz'in 7'nci bölümünde; 'Volkan'ın ihanetinin üstüne bir de 'Asya'nın aile sırlarını ifşa etmesi ortalığı karıştırdı. Asya'nın Volkan'a tokat attığı sahne ve arkadaşlarından aldığı intikam ise gecenin en çok konuşulan anlarından oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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Cadde Yazarları

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