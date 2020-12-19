Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında? Ardahan Uzkanbaş biyografisi....

Survivor 2020 kadrosunda yer alan isimlerden olan Ardahan Uzkanbaş bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasına konuk oluyor. MasterChef yarışmasında mutfaktaki hünerlerini sergileyecek olan Ardahan Uzkanbaş'ın hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Yeni yerler keşfedip, kültürleri incelemek ve farklı insanlarla tanışmaktan büyük keyif aldığını belirten Uzkanbaş, imkanı olduğu sürecee hep bir yerlere gidip görmek istediğini dile getirmiştir.