Sağ Salim nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları

Komedi türündeki Sağ Salim'de başroldeki Salim'in cenaze taşırken yolculukta başına gelenleri konu ediniyor. Sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Sağ Salim ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SAĞ SALİM KONUSU NEDİR?

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.

SAĞ SALİM OYUNCULARI

Fulya Zenginer - Nihal

Burçin Bildik - Salim

Alper Saldıran - Recai

Hüseyin Avni Danyal - Muhtar

Kenan Ece - Ayhan

Murat Akkoyunlu - Gucur Osman

Kâmil Güler - Mehmet

Kevork Türker - Ramiz

Orçun Kaptan - Orhan

Tevfik İnceoğlu - Tahsin

Yakup Yavru - Halit