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01.07.2020 - 19:22 |

Sağ Salim nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları

Burçin Bildik, Fulya Zenginer ve Alper Saldıran'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Sağ Salim filmi bugün televizyon ekranında izleyicilerle buluşacak. Filmin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Peki Sağ Salim konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Sağ Salim nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları
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Komedi türündeki Sağ Salim'de başroldeki Salim'in cenaze taşırken yolculukta başına gelenleri konu ediniyor. Sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Sağ Salim ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SAĞ SALİM KONUSU NEDİR?

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında, köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarını kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar.

SAĞ SALİM OYUNCULARI

Fulya Zenginer - Nihal
Burçin Bildik - Salim
Alper Saldıran - Recai
Hüseyin Avni Danyal - Muhtar
Kenan Ece - Ayhan
Murat Akkoyunlu - Gucur Osman
Kâmil Güler - Mehmet
Kevork Türker - Ramiz
Orçun Kaptan - Orhan
Tevfik İnceoğlu - Tahsin
Yakup Yavru - Halit

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