03.09.2020 - 16:31 |
'Sağlık personeline ve doktorlara gönül borcumuz var'
Sanatçı Gülden Karaböcek, İzmir Çeşme'de sahne aldı. 'Dilek Taşı', 'Sürünüyorum', 'Kırılsın Ellerim', 'Sen Evlisin', 'Boşuna Kazma Mezarcı Aşkımızı Gömemezsin', 'Ben Olmalıydım' gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Karaböcek, İzmirlilere nostalji yaşattı.
Gülden Karaböcek, Çeşme'da verdiği konser sonrası hayranları ile birlikte fotoğraf çektirdi.
Ünlü sanatçıyı kızı Nur Düzgit yalnız bırakmadı. Karaböcek, "İyi ki kızım var, her şeyime o koşuyor. O benim canım" dedi.
Pandemide müzik ve eğlence sektörünün son derece olumsuz etkilendiğini belirten Karaböcek, "Her şeyin başı sağlık. Bu sıkıntılı günlerde hepimizin yardımına koşan sağlık personeli ve doktorlarımıza gönül borcumuz var. O yüzden kurallara harfiyen uyalım" dedi.