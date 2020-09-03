'Sağlık personeline ve doktorlara gönül borcumuz var'

Gülden Karaböcek, Çeşme'da verdiği konser sonrası hayranları ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Ünlü sanatçıyı kızı Nur Düzgit yalnız bırakmadı. Karaböcek, "İyi ki kızım var, her şeyime o koşuyor. O benim canım" dedi.

Pandemide müzik ve eğlence sektörünün son derece olumsuz etkilendiğini belirten Karaböcek, "Her şeyin başı sağlık. Bu sıkıntılı günlerde hepimizin yardımına koşan sağlık personeli ve doktorlarımıza gönül borcumuz var. O yüzden kurallara harfiyen uyalım" dedi.