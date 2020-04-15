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15.04.2020 - 10:19 |

Şahan Gökbakar'ın karantina imajı

Uzun süredir ailesiyle birlikte ev karantinasında olan oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şahan Gökbakar'ın karantina imajı

Şahan Gökbakar, karantinanın başından beri mutfak hünerlerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Bu işi yapmaktan aldığı zevki “Kariyerimi değiştirmeyi düşünebilirim” sözleriyle dile getiren komedyen, bu defa da sevenlerinin karşısına yeni imajıyla çıktı.

Karantina süresi içerisinde pek çok ünlü isim gibi saçlarını kısaltma kararı alan Şahan, yeni görüntüsünü Instagram’dan paylaştı ve “Mücadeleye devam” notunu düştü.

Şahan Gökbakarın karantina imajı

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Cadde Yazarları

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