Şahane Hayaller oyuncuları kim? Şahane Hayaller konusu nedir, ne zaman çekildi?

Ömer Faruk Yardımcı’nın yürüttüğü Şahane Hayaller filminin başrollerinde de Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Çetin Altay yer alıyor. Yerli komedi filmi Şahane Hayaller filmi izleyeni kahkaha tufanına sevk ediyor. Peki, Şahane Hayaller filmi ne zaman çekildi?

ŞAHANE HAYALLER FİLMİ KONUSU

Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur. Ali'nin asıl amacı Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yapıp sırtından para kazanmaktır. Ancak Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi yoktur. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yolları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.

ŞAHANE HAYALLER OYUNCULARI

Film 2020 yılında vizyona girdi. Oyuncuları arasında ise Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Çetin Altay yer alıyor.