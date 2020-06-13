Salgın sonrası mekanların güvenliği

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen turizm sektörünün önemli mekanları, 1 Haziran itibarıyla kalkan yasakların ardından, müşterilerini ağırlamaya başladı. Salgın sürecinin en başından itibaren gerekli tedbirleri alan işletmeciler, Sağlık Bakanlığı’nın kurallarına harfiyen hatta fazlasıyla uyduklarının altını çizdi.





Mart ayından bugüne, faaliyetlerini paket servis dışında durduran mekanlar, müşterilerin sağlığını ön planda tutuyor. İşletmeciler maddi zararlarını misafirlerine yansıtmamak için ciddi çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Toparlanma sürecine giren hizmet sektörünün son durumunu, siz değerli okurlarımız için derledik.















‘Harfiyen yerine getirdik’



Cabbar ve Hammam Alaçatı İşletmecisi Serkan Koca, “Sağlık Bakanlığı’nın açıklamış olduğu kural listesini harfiyen yerine getirdik. Girişte ateşini ölçtüğümüz misafirlerimizi, daha sonra 2 metre aralıklarla konumlandırdığımız masalarımızda ağırlıyoruz. Ürünlerimizi vakumlu poşetlerle sunuyoruz” şeklinde konuştu.



‘Fiyatlarımız değişmedi’



Spago Genel Müdürü Deniz Zengin, “Misafirlerimizin ateşi hem otel hem de restoran girişinde ölçülüyor. Personelimiz maske ve eldivenle servis yapıyor. Masalarımızın aralığını 3 metreye kadar çıkardık.Dileyene tek kullanımlık menüler takdim ediyoruz. Fiyatlarımız da kesinlikle değişmedi” dedi.

‘Fırsatçılık yapmıyoruz’

MOMO’nun işletmecisi Turgay Yıldız, tüm personelin koronavirüs konusunda eğitim aldığını söyledi. Işık, “Devletimizin istediği tedbirleri yerine getirdik. Şezlong sayımızı yarı yarıya düşürdük. Tek kullanımlık havlularımız var. Plaj girişinde maske temini yapıyoruz. Asla fırsatçılık yapmıyoruz. Giriş ücretimiz

150 TL” dedi.



Covid-19 ataması



Ulus 29’da, personele ‘Covid-19 Sorumlusu’ atandı ve pandemi konusunda eğitimlerden geçirildi. Restoran periyodik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, nano gümüş iyon teknolojisiyle dezenfekte ediliyor. Çalışanlar maske ve siperlikle servis veriyor. Ekipmanlar kullanım öncesi dezenfekte ediliyor. İsteyen misafirlere ‘kullan-at’ servis açılıyor. Ulus 29’da, personele ‘Covid-19 Sorumlusu’ atandı ve pandemi konusunda eğitimlerden geçirildi. Restoran periyodik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, nano gümüş iyon teknolojisiyle dezenfekte ediliyor. Çalışanlar maske ve siperlikle servis veriyor. Ekipmanlar kullanım öncesi dezenfekte ediliyor. İsteyen misafirlere ‘kullan-at’ servis açılıyor.



‘Öncelik personel sağlığı!’

Etçilerdeki son durumu şef Gürkan Topçu değerlendirdi. Topçu, “Mekanlarımızda personelimiz, maske, siperlik ve eldivenle tedbir alıyor. Mekanda bulunan cihazlar sayesinde, ozon temizliği yapılarak, havadaki virüsler yok ediliyor. Eğer nakit ödeme yaparlarsa para üstleri dezenfektan makinemizden geçtikten sonra veriliyor. Büyük oranda aynı fiyatlarla devam ediyoruz” diye konuştu.



‘Ekibimiz özel eğitimden geçerek sertifikasını aldı



St. Regis İstanbul Odalar Direktörü Ali Kaymak, “Otelimizdeki tüm personelimiz özel eğitimden geçerek, sertifikalarını aldı. Girişte ateş ölçümü yapıp, maske veriyoruz. Restoranımız dahil her noktayı dünya standartlarında dezenfekte ediyoruz. 1 Temmuz itibarıyla otel olarak misafirlerimizi ağırlayabileceğiz” diye konuştu.



‘Araç içi jelatinle kaplanıyor’



İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 15 restoranın vale hizmetini karşılayan EMR Vale ortaklarından Muharrem Şahin, “Mekanlarımıza gelen müşterilerimiz indikten sonra vale arkadaşlarımız, araç koltuğunu, direksiyonu, vites topuzunu ve anahtarı jelatinle kaplıyor. Aracı teslim ederken de müşterimizin önünde, jelatini söküyoruz. Vale ücretlerimiz standart şekilde devam ediyor” açıklamasında bulundu.



Siparişler QR kodla



Kabataş’taki Setup, dükkanın ön tarafındaki manzarasını avantaja çevirdi. Müşterilerini açık ve temiz havada ağırlayan yetkililer, QR kod sistemiyle sipariş alıyor. Personel maskeyle sipariş alırken, her masada dezenfektan da bulunuyor.



‘Önemli olan iki taraflı önlem’



Jüpiter Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Topal, “Mekanlarımızda oturma düzeni, hijyen kuralları, menü kullanımı ve servis sistemlerini baştan sona yeniledik. Devletimizin öngördüğü tüm standartları sağladık. Çalışma arkadaşlarımızı gerekli eğitimlerden geçirdik. Misafirlerimizin de kendilerini koruması gerekiyor. Önemli olan iki taraflı anlayış ve güvenlik önlemi almak” dedi.



Kapanan mekanlar



Yüksek kira ve personel masrafı olan mekanlar, İstanbul gece hayatına veda etmek zorunda kaldı. Arnavutköy’deki Curtis ve Meeste, kapanan mekanlar arasında... 40 bin TL’yi bulan kira masrafı, personel ve tedarik zincirindeki artış nedeniyle yetkililer, dükkanlarını kapattı.Yüksek kira ve personel masrafı olan mekanlar, İstanbul gece hayatına veda etmek zorunda kaldı. Arnavutköy’deki Curtis ve Meeste, kapanan mekanlar arasında... 40 bin TL’yi bulan kira masrafı, personel ve tedarik zincirindeki artış nedeniyle yetkililer, dükkanlarını kapattı.



‘Bir süre daha kapalıyız’





Nişantaşı ve Çeşme’de şubeleri olan Atiye Meyhane yetkilisi Alican Çifci, “Getirilen saat sınırlaması, yemekli, müzik eğlence mekanı olan bizlerin açılmasını zorlaştırdı. Tehlike henüz geçmemişken, mekanlarımızı bir süre daha açmayı düşün-müyoruz” dedi.

Randevulu çalışıyor



Ünlü isimlerin gözdesi, Yeniköy ve Bodrum’da şubeleri bulunan Fiko Ocakbaşı yetkilileri, tedbirleri sıkı aldıklarını söyledi. Randevu sistemiyle çalıştıklarını belirten yetkililer, misafirlerinin masasını kişi sayısına göre özel olarak dezenfekte edip hazırlıyor. Mekan mart ayı öncesindeki fiyatlarıyla yola devam ediyor.