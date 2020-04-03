03.04.2020 - 07:00 |
Sanal tura buyurun!
İstanbul’un kültür ve sanat hayatına farklı bir bakış açışı getiren Şişli’deki Bozlu Art Project’te geçtiğimiz ay ziyaretçi kabul etmeye başlayan Utku Varlık’ın ‘Sanrı’ isimli sergisi beğeni topladı.
İstanbul’un kültür ve sanat hayatına farklı bir bakış açışı getiren Şişli’deki Bozlu Art Project’te geçtiğimiz ay ziyaretçi kabul etmeye başlayan Utku Varlık’ın ‘Sanrı’ isimli sergisi beğeni topladı. Koronavirüs sebebiyle galeriyi kapatan Bozlu yönetimi, büyük ilgi gören sergiyi, sanal ortamda sanatseverlerin beğenisine sundu.