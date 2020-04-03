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03.04.2020 - 07:00 |

Sanal tura buyurun!

İstanbul’un kültür ve sanat hayatına farklı bir bakış açışı getiren Şişli’deki Bozlu Art Project’te geçtiğimiz ay ziyaretçi kabul etmeye başlayan Utku Varlık’ın ‘Sanrı’ isimli sergisi beğeni topladı.

Sanal tura buyurun!

İstanbul’un kültür ve sanat hayatına farklı bir bakış açışı getiren Şişli’deki Bozlu Art Project’te geçtiğimiz ay ziyaretçi kabul etmeye başlayan Utku Varlık’ın ‘Sanrı’ isimli sergisi beğeni topladı. Koronavirüs sebebiyle galeriyi kapatan Bozlu yönetimi, büyük ilgi gören sergiyi, sanal ortamda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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