Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Şark Bülbülü filmi ne kaç yılında çekildi?

Şark Bülbülü filmi bu akşam Show TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ayşen Cansev, Osman Alyanak, Sırrı Elitaş, Dinçer Çekmez gibi usta isimlerin yer aldığı filmde Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evleneceği günün hayalini kurmaktadır. Babası Hatice için Şaban'dan başlık parası ister. Fakir olan Şaban aynı zamanda köyün yeni ağası olan Zülfo Ağa'nın Hatice'ye göz dikmesi ile arası açılır ve köyden kovulur.

Şaban gereken başlık parasını toplayabilmek için İstanbul'un yolunu tutar. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler neticesinde kendisini sahnede bulur. Şaban Ballıses adı ile tanınan Şaban topladığı paralar ile köye döner. Hatice ile evlenir ve köyünde yeni ağası olur. İşte Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Şark Bülbülü, 1979 yapımı Türk filmi.

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Şaban Ballıses

Ayşen Cansev - Hatice

Ayşen Gruda - Fethi'nin Kız Kardeşi

Osman Alyanak - Haydar

Sırrı Elitaş - Zülfo Ağa

Dinçer Çekmez - Gazino Patronu Fethi Bey

Selim Naşit - Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Yadigar Ejder - Mazlum

İhsan Yüce - Muhtar

Yavuz Karakaş - Arap Cemal

Zeki Sezer - Plaj Doktoru

Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci

Ahmet Açan - Noter

Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo

Bahri Ateş - Şıh Hazretleri

Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı

Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi

Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı

Murat Tok - İmam

Yüksel Sezgin

Yüksel Gözen

Dündar Aydınlı - Mafya

Giray Alpan - Gazino Görevlisi

Levent Öktem - Gazino Müdürü

Yaşar Şener - Halil Ağa

İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi

Ali Karagöz

Ayfer İdin