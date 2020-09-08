Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Şark Bülbülü filmi ne kaç yılında çekildi?
Şark Bülbülü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın başından geçen olayları konu alan filmde Şaban'ın sevdiği beşik kertmesi olan Hatice'ye köyün ağası olan Zülfo göz koymuştur. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler neticesinde kendisini sahnede bulan Şaban artık, Şaban Ballıses olarak tanınmaktadır. İşte Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Şark Bülbülü filmi bu akşam Show TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ayşen Cansev, Osman Alyanak, Sırrı Elitaş, Dinçer Çekmez gibi usta isimlerin yer aldığı filmde Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evleneceği günün hayalini kurmaktadır. Babası Hatice için Şaban'dan başlık parası ister. Fakir olan Şaban aynı zamanda köyün yeni ağası olan Zülfo Ağa'nın Hatice'ye göz dikmesi ile arası açılır ve köyden kovulur.
Şaban gereken başlık parasını toplayabilmek için İstanbul'un yolunu tutar. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler neticesinde kendisini sahnede bulur. Şaban Ballıses adı ile tanınan Şaban topladığı paralar ile köye döner. Hatice ile evlenir ve köyünde yeni ağası olur. İşte Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Şark Bülbülü, 1979 yapımı Türk filmi.
ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal - Şaban Ballıses
Ayşen Cansev - Hatice
Ayşen Gruda - Fethi'nin Kız Kardeşi
Osman Alyanak - Haydar
Sırrı Elitaş - Zülfo Ağa
Dinçer Çekmez - Gazino Patronu Fethi Bey
Selim Naşit - Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
Yadigar Ejder - Mazlum
İhsan Yüce - Muhtar
Yavuz Karakaş - Arap Cemal
Zeki Sezer - Plaj Doktoru
Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci
Ahmet Açan - Noter
Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo
Bahri Ateş - Şıh Hazretleri
Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı
Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi
Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı
Murat Tok - İmam
Yüksel Sezgin
Yüksel Gözen
Dündar Aydınlı - Mafya
Giray Alpan - Gazino Görevlisi
Levent Öktem - Gazino Müdürü
Yaşar Şener - Halil Ağa
İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi
Ali Karagöz
Ayfer İdin