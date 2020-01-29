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29.01.2020 - 07:50 |

Şarkı söyledi

Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan, ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filmi için şarkı söyledi.

Şarkı söyledi

Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan, ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filmi için şarkı söyledi. İkili, 1960’lara ait ‘Bir Rüya Gördüm’ parçasını, hem seslendirdi hem de klibi için yeniden kamera karşısına geçti. 31 Ocak’ta vizyona girecek filmdeki bu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgiyle karşılandı. Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda, Cavadzade ve Doğan’ın yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can ve Türkü Turan gibi isimler de yer alıyor.

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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