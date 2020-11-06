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06.11.2020 - 11:18 |

'Savaşçı'dan ayrılan Berk Oktay, 'Yasak Elma'da

FOX'ta yayınlanan 'Savaşçı' dizisinde 'Yüzbaşı Kaan Bozok' karakterini canlandıran Berk Oktay, ayrılık açıklaması yaptı. Yakışıklı oyuncunun yeni dizisi belli oldu.

'Savaşçı'dan ayrılan Berk Oktay, 'Yasak Elma'da
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‘Savaşçı’ dizisi 99'uncu bölümden sonra ekrana ara vermişti. Dizinin akıbeti belirsizliğini korurken, başrol oyuncusu Berk Oktay'dan ise ayrılık açıklaması geldi. Berk Oktay, bir diğer FOX dizisi 'Yasak Elma'da rol alacak.

Berk Oktay, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı: Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm Savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım. Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle ‘kol kırılır, yen içinde kalır’ prensibimde saklı kalacaktır.

Savaşçıdan ayrılan Berk Oktay, Yasak Elmada

YENİ DİZİSİ 'YASAK ELMA'
Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı ‘Yasak Elma’ya katılan Berk Oktay, ‘Çağatay’ karakterini canlandıracak.

‘Yasak Elma’nın yapımcılığını üstlenen Medyapım, Berk Oktay’ın dizinin kadrosuna dahil edildiğini şu sözlerle duyurdu:
“Size güzel bir haberimiz var. Berk Oktay, 'Yasak Elma' kadrosunda. Çağatay ile tanışmaya hazır mısınız?”

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