'Savaşın Efsaneleri' yeni sezonuyla TRT Belgesel’de

“Savaşın Efsaneleri” belgeseli yeni sezonunda, tarihi savaşların tüm boyutunu kronolojik canlandırma ile ekrana getirerek izleyiciye o dönemi yaşatacak. Belgeselin yeni bölümünde, Çin ile Göktürk ordusunun çarpıştığı Ming-Şa Savaşı’nın tüm ayrıntıları 25 Ekim Pazar günü saat 20.00’de TRT Belgesel’de ekrana gelecek.

Göktürkler atalarının Çinlilere karşı başlattığı zorlu bağımsızlık mücadelesini 682 yılında kazanmayı başarmışlardı. Ancak Çinlilerin bu bağımsızlığı hazmetmek gibi bir niyeti yoktu. Ming-Şa Dağı’nın eteklerinde Türk beyleri, Çinliler ile karşılaşacak ve bu kez düzenli ordular çarpışacaktı. 705 yılında yaşanacak bu savaş, yalnız geçmişin bir hesaplaşması olmayacak, yeni kurulan Göktürk Devleti’nin de kaderini belirleyecekti.

Birbirinden prestijli filmleri Belgesel Sinema Kuşağı’nda ekranlara getiren TRT Belgesel, bu hafta sıra dışı bir yapımı izleyicinin beğenisine sunacak. Ebeveynleri ölüm cezasına çarptırılan çocukların kanunen evlat edinemediği Çin’de, cezaevi gardiyanlığı yapmış bir kadının kendini, utanca terkedilmiş bu çocukların kaderlerini nasıl değiştirmeye adadığı ekrana gelecek. “Utancın Çocukları” 24 Ekim Cumartesi saat 23.00’te TRT Belgesel’de.