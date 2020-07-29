'Saygı - Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin ilk tanıtımı yayınlandı

BluTV’nin Inter Medya yapımcılığında izleyiciyle buluşturacağı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin hazırlıkları devam ediyor. Nejat İşler’in canlandırdığı fenomen haline gelen anti kahraman Ercüment Çözer’in hayatını ve yeni hikayelerini anlatacak dizi, toplumdaki saygı kavramını, kadına, hayvana şiddeti, toplum içinde yaşama kurallarını gündeme taşıyacak.

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can’ı buluşturan ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı yapıyor.