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HaberlerMagazin Haberleri 'Saygı - Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin ilk tanıtımı yayınlandı
29.07.2020 - 11:41 |

'Saygı - Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin ilk tanıtımı yayınlandı

BluTV’nin özel yapımı, Behzat Ç.’nin acımasız iş insanı, ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’yle geri dönüyor. Dizide Nejat İşler’in canlandırdığı ‘Ercüment Çözer’ karakterinin toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletiyle sağlayacağını duyurduğu ilk tanıtımı yayınlandı.

'Saygı - Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin ilk tanıtımı yayınlandı
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BluTV’nin Inter Medya yapımcılığında izleyiciyle buluşturacağı ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin hazırlıkları devam ediyor.  Nejat İşler’in canlandırdığı fenomen haline gelen anti kahraman Ercüment Çözer’in hayatını ve yeni hikayelerini anlatacak dizi, toplumdaki saygı kavramını, kadına, hayvana şiddeti, toplum içinde yaşama kurallarını gündeme taşıyacak.

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can’ı buluşturan ‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı yapıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (29 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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