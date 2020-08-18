Sedef Avcı'nın acı günü!

Pandemi sürecinde sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sedef Avcı, gerek sporla gerek çocuklarla ilgili paylaşımlarıyla herkese fayda sağlayacak aktivitelerden bahsetmişti.

Normalleşme süreciyle birlikte ailesini yanına alarak tatile çıkan ve paylaşımlarına buradan devam eden Avcı, bu defa kendisini çok üzen bir vefat haberini paylaştı.

Dedesinin oğlu Can’la top oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Avcı, “Yolun ışık olsun canım dedem.Seni çok seviyorum” dedi.

Sedef Avcı’nın paylaştığı bu vefat haberi sonrasında pek çok meslektaşı başsağlığı dileklerinde bulundu.

Normalleşmenin ardından tatile çıkan Sedef Avcı- Kıvanç Kasabalı çifti, kamp tatilini tercih etmişti. İkiliye, oyuncu arkadaşları Başak Daşman da eşlik etmişti. Beş yıldızlı otellerin aksine doğayı tercih eden ekip, Fethiye'ye gitmişti.