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05.05.2020 - 14:13 |

Sefa Doğanay: Ekmeğim fırından çıktı

Komedyen Sefa Doğanay, corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecindeki anlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Sefa Doğanay: Ekmeğim fırından çıktı

Sefa Doğanay, son olarak mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Ünlü komedyen, ekmek yaptığı bir fotoğrafı “Ekmeğim çıktı. Bu hamaratlıkla herhalde virüs bitince Antep’e gelin gideceğim” notuyla paylaştı.

Sefa Doğanay: Ekmeğim fırından çıktı

Video: Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na video ile soru sordu!ATV kanalında ramazan programları ile bilinen Nihat Hatipoğlu'na yayın esnasında Esra Polat tarafından soru yöneltildi. Ebru Polat, video göndererek İsra Suresi ile ilgili bir soruya yanıt istedi. Nihat Hatipoğlu tarafından soruya verilen yanıtı videoda görebilirsiniz.
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Cadde Yazarları

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