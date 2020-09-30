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30.09.2020 - 12:28 |

Sefa Doğanay: İp askı yaptırdım bacım

Komedyen Sefa Doğanay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı Seda Sayan'ı ti'ye aldı. Doğanay'ın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Sefa Doğanay: İp askı yaptırdım bacım
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Şarkıcı Seda Sayan, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, o anları takipçileriyle paylaştı.

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Seda Sayan yüzünü gerdirdi

Sefa Doğanay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sayan'ı ti'ye aldı. Sayan'ın pozunun aynısını veren Doğanay, o kareyi "İp askı yaptırdım bacım" notuyla yayınladı.

Sefa Doğanay'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Doğanay'ın paylaşımına yorum yapan Seda Sayan ise, kahkaha emojileri koyarak "Çok güzel olmuş" yazdı.

Sefa Doğanay: İp askı yaptırdım bacım

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