Sefa Doğanay: İp askı yaptırdım bacım

Şarkıcı Seda Sayan, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, o anları takipçileriyle paylaştı.

Sefa Doğanay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sayan'ı ti'ye aldı. Sayan'ın pozunun aynısını veren Doğanay, o kareyi "İp askı yaptırdım bacım" notuyla yayınladı.

Sefa Doğanay'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Doğanay'ın paylaşımına yorum yapan Seda Sayan ise, kahkaha emojileri koyarak "Çok güzel olmuş" yazdı.