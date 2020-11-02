Sefirin Kızı 26. yeni bölümde Sancar ölüyor mu? İşte Sefirin Kızı dizisi 26. yeni bölüm fragmanı...

Pazartesi akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı dizisi 26. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Ekrana gelecek olan yeni bölümde kızının uyku ilacı yüzünden hastaneye düşmesinin ardından Sancar camide Allah'a yalvarır. Kızının hayatta kalması halinde onları özgür bırakacağını aşkını kalbine gömeceğine dair sözler verir. Melek kısa süre de iyileşir gözlerini açar ve hastaneden taburcu olur. Melek'in hastaneden taburcu olmasının ardından Sancar, Akın'ı bulur ve efsanenin anlatıldığı uçuruma çıkarır. Nare, Sancar'a yetişmek ister ama başarılı olamaz. Peki Sancar Efe öldü mü? İşte Sefirin Kızı dizisi 26. yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek (Sancar Efeoğlu)

Neslihan Atagül Doğulu (Nare)

Uraz Kaygılaroğlu (Gediz)

Doğukan Polat (Yahya)

Hivda Zizan Alp (Elvan)

Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika)

Erhan Alpay (Akın)

Erdal Küçükköürcü (Güven)

Gonca Cilasun (Halise)

Tülin Yazkan (Menekşe)

Esra Kızıldoğan (Müge)

Cemre Öktem (Zehra)

Edip Tepeli (Kavruk)

Beren Gençalp (Melek)