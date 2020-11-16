16.11.2020 - 23:09 |
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? İşte Sefirin Kızı dizisinin çekildiği il?
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları Star TV ekranında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor?
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pazartesi aşamları Star TV ekranında yayınlanan gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanması ve beraberinde gelişen olaylar dizide konu olmaya devam ediyor. Peki Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor?
SEFİRİN KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Muğla ve Bodrum'un yanı sıra Montenegro (Karadağ)'da yapıldı
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.