Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? İşte Sefirin Kızı dizisinin çekildiği il?

Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pazartesi aşamları Star TV ekranında yayınlanan gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanması ve beraberinde gelişen olaylar dizide konu olmaya devam ediyor. Peki Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor?

SEFİRİN KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Muğla ve Bodrum'un yanı sıra Montenegro (Karadağ)'da yapıldı