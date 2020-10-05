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05.10.2020 - 15:25 |

Sefirin Kızı fragman | Sefirin Kızı 22. bölümde neler olacak? Dizinin oyuncuları kim, dizi nerede çekiliyor?

STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. İzleyiciler ise Sefirin Kızı fragman arayışına geçerk, yeni bölümde neler olacağını öğrenmek istiyor. Peki Sefirin Kızı oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor?

Sefirin Kızı fragman | Sefirin Kızı 22. bölümde neler olacak? Dizinin oyuncuları kim, dizi nerede çekiliyor?
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Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı 22. bölümüyle bu akşam 20:00'da STAR TV'de yayınlanacak. Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak? İşte heyecan dolu dakikalar...

SEFİRİN KIZI FRAGMAN

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek
Neslihan Atagül Doğulu
Uraz Kaygılaroğlu
Doğukan Polat
Hivda Zizan Alp
Özlem Çakar Yalçınkaya
Erhan Alpay
Erdal Küçükkömürcü
Gonca Cilasun
Tülin Yazkan
Esra Kızıldoğan
Cemre Öktem
Edip Tepeli
Beren Gençalp

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri Muğla ve Montenegro'da gerçekleştirilmektedir.

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