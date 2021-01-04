Sefirin Kızı neden yok, ne zaman yayınlanacak? Sancar ve Nare'nin sevdasını anlatan Sefirin Kızı bugün yok mu?
Sefirin Kızı 35. yeni bölüm ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Bugün yayınlanması beklenen Sefirin Kızı dizisinin STAR TV yayın akışında yer almadığı göründü. İzleyiciler ise Sefirin Kızı neden yok, Sefirin Kızı ne zaman yayınlanacak sorularını araştırmaya başladı. Sancar ve Nare arasında nelerin olacağı beklenirken, Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı akıllara geldi. Peki dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı dizisi ile ilgili meraklı arayış başladı. Sefirin Kızı normal düzeninde ilerlediğinde bugün yayınlanması bekleniyordu. Fakat STAR TV'nin yayın akışında yer almayan Sefirin Kızı, izleyicilerini meraklandırdı. Peki Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?
4 Ocak Pazartesi günü Sefirin Kızı yayınlanmayacak. Dizi ekibi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Sefirin Kızı tekrar bölümü 02:00'da ekrana gelecek. Sefirin Kızı 35. yeni bölümü ise 11 Ocak 2021 Pazartesi günü ekrana geleceği tahmin ediliyor.
SEFİRİN KIZI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden izleyebilirsiniz.
STAR TV YAYIN AKIŞI PAZARTESİ
06:00 Geniş AileYerli Dizi / Tekrar
07:00 Mesut Yar ile Bugün Güncel
10:00 Demet ve Alişan ile Sabah SabahEğlence
13:15 Gerçeğin PeşindeGüncel
16:30 Söz Yerli Dizi / Tekrar
18:30 Star HaberAna Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: YansımalarYabancı Sinema
23:00 Görevimiz Tehlike: YansımalarYabancı Sinema
02:00 Sefirin KızıYerli Dizi Tekrar
04:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Eğlence / Tekrar