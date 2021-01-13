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13.01.2021 - 19:06 |

Seksenler dizisinde Nazlı neden yok, ayrıldı mı? Seksenler Nazlı diziden ayrılıyor mu?

Seksenler dizisi TRT1 ekranlarında ilgiyle izleniyor. Yasemin Çonka'nın Nazlı rolünü oynadığı Seksenler 2012 yılında ilk kez yayın hayatına başladı ve 6. sezonunda final yaptı. Ancak 2019 yılından güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden yayına başladı. Dizide Ergun Plak ile evlenmiş, sonrasında ayrılmış olan ve ailenin ortanca çocuğu olan Nazlı karakteri yeni bölümlerde yer almıyor. Peki, Nazlı diziden çıktı mı, neden yok?

Seksenler dizisinde Nazlı neden yok, ayrıldı mı? Seksenler Nazlı diziden ayrılıyor mu?
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Seksenler dizisi Nazlı karakteri izleyici tarafından araştırılanlar arasında bulunuyor. Evin sevimli kızı olan Nazlı, Yasemin Çonka tarafından canlandırılıyordu. Rasim Öztekin, Özlem Türkad ve Şoray Uzun ile birlikte başroller arasında bulunan Çonka dizi kadrosunda artık olmayacak. Peki, Yasemin Çonka neden Seksenler'den ayrılıyor? 

SEKSENLER DİZİSİNDEN NAZLI AYRILIYOR MU?

Dizi kadrosunda yer almayan oyuncu Yasemin Çonka, Instagram hesabından da konu hakkında açıklamada bulundu. Çonka, ''Sevgili “Seksenler” izleyicileri, severek canlandırdığım “Nazlı” karakteri ile olan yolculuğumu sonlandırma kararı aldığımı bilmenizi isterim. Sevginiz ile büyüttüğünüz “Nazlı” karakteri, sayenizde en kıymetli performanslarımdan biri oldu. “Seksenler” dizisi yoluna başarı ile devam edecektir. Sizlere de iyi seyirler dilerim. Yepyeni projelerde, hayat vereceğim karakterlerle buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.'' dedi.

Seksenler dizisinde Nazlı neden yok, ayrıldı mı Seksenler Nazlı diziden ayrılıyor mu

YASEMİN ÇONKA NEDEN AYRILDI?

Seksenler dizisinin yeni bölümlerinde olmayacağı söylenen oyuncu Çonka, konu hakkında da açıklamada bulunarak ayrılışını takipçilerine duyurdu. Ancak Yasemin Çonka'nın Seksenler kadrosundan ayrılış nedenine dair bir açıklama yok. 

 

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