MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Semiramis Pekkan, 'Lalvani' soyadını geri aldı
21.10.2020 - 09:29 |

Semiramis Pekkan, 'Lalvani' soyadını geri aldı

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, 24 yıl önce İngiltere’de boşandığı Hint asıllı işadamı Gulu Lalvani’nin soyadını kullanmak için dava açtı.

Semiramis Pekkan, 'Lalvani' soyadını geri aldı
ABONE OL

Gulu Lalvani ile Türkiye’de halen evli göründüklerini öne süren Semiramis Pekkan, İngiltere’deki boşanmanın burada da tanınmasını istedi. Mahkeme, tanıma davasını kabul etti ve tarafları boşadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Pekkan, boşandığı eşinin soyadını kullanma konusunda rızasının olduğunu ifade etti. Davanın karar duruşmasına ikilinin avukatları katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Semiramis Pekkan’ın isteğini kabul ederek, boşandığı eşinin 'Lalvani' olan soyadını kullanmasına karar verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Sabırsızlanıyorum!’

‘Sabırsızlanıyorum!’

‘Desteklerinizi esirgemeyin’

‘Desteklerinizi esirgemeyin’

Emine Erdoğan’ı ziyaret ettiler

Emine Erdoğan’ı ziyaret ettiler

Sakin ilerleyecekler

Sakin ilerleyecekler

Sıradaki Haber