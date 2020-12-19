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19.12.2020 - 21:46 |

Sen Çal Kapımı dizisinde Balca karakterine hayat veren İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?

Sen Çal Kapımı dizisinde Balca Koçak karakterine hayat veren İlayda Çevik kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dizide Serkan karakterine (Kerem Bürsin)'e kafayı takan bir karaktere hayat veren İlayda Çevik hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler diziyi takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki İlayda Çevik kimdir?

Sen Çal Kapımı dizisinde Balca karakterine hayat veren İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?
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İlayda Çevik kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Balca Koçak karakterine hayat veren astrolojiye ilgili, zeki sivri dilli bir kadın olan Balca dizide Serkan'a kafayı takıyor. Serkan ve Eda'yı birbirinden ayırmak için birçok hamlede bulunan Balca Koçak'ın gerçek adı İlayda Çevik olarak biliniyor. Peki İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda, Balıkesir-Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda başlayan başarılı oyuncu, ortaokul çağlarında, Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi almıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimine devam etmiştir.

İlk profesyonel tiyatro performansını “Çocuk Bahçesi” isimli çocuk oyunu ile yapmıştır. İlerleyen yıllarda, Duru Tiyatrosunda ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimine devam etmiştir.

İlayda Çevik, 2013 yılında; “Karagül” isimli dizi filmde, ilk kez TV oyunculuğu kariyerine başlamış ve bu dizi filmle tanınarak büyük bir beğeni kazanmıştır.

2015 yılında ilk kez; “Kızım İçin” adlı sinema filminde, Yetkin Dikinciler, Eda Ece, İnci Türkay ve Berke Üzrek ile rol alarak beyaz perdeye adım atmıştır.

İyi derecede Fransızca ve Almanca bilen güzel ve başarılı oyuncu, 2017-2018 yayın döneminde, sevilen TV dizileriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2018 yılı itibariyle, Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosuna 9. bölümüyle dahil olmuştur. İlayda Çevik, son olarak ise Gel Dese Aşk adlı dizide ‘Bahar Çetin’ karakteriyle ekranlarda yer alıyor.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Sen Anlat Karadeniz (2018-Berrak)
Savaşçı (2017-Türkmen Kızı Gülayşe-Konuk Oyuncu)
İsimsizler (2017-Yıldız)
Karagül (2013-Maya Şamverdi)

ROL ALDIĞI FİLMLER

Bir Cenaze (2015-Kısa Film)
Kızım İçin (2015-Ayça)

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