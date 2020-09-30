Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı konusu nedir?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Sen Çal Kapımı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler araştırılıyor. Peki Sen Çal Kapımı konusu nedir? İşte Sen Çal Kapımı oyuncuları...

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

HANDE ERÇEL

KEREM BÜRSİN

NESLİHAN YELDAN

BİGE ÖNAL

EVRİM DOĞAN

ANIL İLTER

MELİSA DÖNGEL

ÇAĞRI ÇITANAK

ELÇİN AFACAN

SİTARE AKBAŞ

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU

ALİCAN AYTEKİN

SARP BOZKURT

DORUKHAN KENGER

AHMET MARK SOMERS

İLKYAZ ARSLAN

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.