Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı konusu nedir?
Sen Çal Kapımı dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez, senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu kaleme yer alıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı oyuncuları merak ediliyor. Peki Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Sen Çal Kapımı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler araştırılıyor. Peki Sen Çal Kapımı konusu nedir? İşte Sen Çal Kapımı oyuncuları...
SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI
HANDE ERÇEL
KEREM BÜRSİN
NESLİHAN YELDAN
BİGE ÖNAL
EVRİM DOĞAN
ANIL İLTER
MELİSA DÖNGEL
ÇAĞRI ÇITANAK
ELÇİN AFACAN
SİTARE AKBAŞ
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU
ALİCAN AYTEKİN
SARP BOZKURT
DORUKHAN KENGER
AHMET MARK SOMERS
İLKYAZ ARSLAN
SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.