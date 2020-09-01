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01.09.2020 - 16:35 |

Seray Kaya vertigo hastalığına yakalandı

Oyuncu Seray Kaya, sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak vertigo hastalığına yakalandığını duyurdu.

Seray Kaya vertigo hastalığına yakalandı
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerin başında gelen Seray Kaya, bu sefer yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

HASTALIĞINI PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA DUYURDU
Paylaştığı fotoğrafta boynundaki boyunluk merak edilirken, ünlü oyuncu sebebini açıkladı. Kaya Instagram sayfasından paylaştığı fotoğrafına  “Beni bir sal vertigo” notuyla vertigo hastalığına yakalandığını ifade etti. Takipçileri oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Seray Kaya vertigo hastalığına yakalandı

Murat Dalkılıç 2018 senesinde eski sevgilisi Hande Erçel’le birlikte Amsterdam tatilinde sağlık sorunları yaşamış ve Türkiye’ye dönen Dalkılıç’a doktorlar vertigo tanısında bulunmuştu.

VERTİGO NEDİR?
Vertigo bir rotasyon hareketidir. Bu durum, eşyaların hastanın etrafında bir eksen çevresinde dönüyor hissi veya gözler kapalı iken hastanın eşyalar etrafında dönüyormuş hissi olarak da tarif edilebilir. Vertigo bir hareket halisünasyonudur ve olmayan bir hareketin algılanmasıdır. Vertigo, başlı başına bir hastalık değildir ancak pek çok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Tahminlere göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5 ile 10'u vertigoyla tanışmış durumdadır.

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