06.10.2020 - 19:03 |
Serdar Oral kimdir, kaç yaşındaydı? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral neden öldü, ne iş yapıyordu?
Serdar Oral, hayatını kaybetti. Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın yaşamını yitirmesi sonrasında Oral'ın hayatı ve neden öldüğü araştırılmaya başlandı. Peki Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?
Serdal Oral'ın ölüm haberi gündemde geldi. Özgü Namal'ın 53 yaşındaki eşi Serdar Oral, hayatını kaybetti. Oral'ın naaşı, bugün Kanlıca Mezarlığı'nda defnedildi. Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kimdir?
SERDAR ORAL NDEN ÖLDÜ?
Ahmet Serdar Oral, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
SERDAR ORAL KİMDİR?
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, 53 yaşında hayatını kaybetti. Oral, 2014 senesinde Özgü Namal ile velnemişti. Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Namal'ın ve Oral'ın Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuğu var.