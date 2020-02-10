Seren Serengil: O sözleri başkasına söyledim

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; savcılığa gelen Seren Serengil, söz konusu paylaşımları yaptığını kabul etti; ancak onları Tanrıyar için değil, eski sevgilisine yönelik yazdığını belirtti.

Serengil, delil sunmak için süre istedi. Soruşturma sürüyor.