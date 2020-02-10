10.02.2020 - 10:23 |
Seren Serengil: O sözleri başkasına söyledim
Televizyoncu Can Tanrıyar, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden kendisine ağır hakaretler ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, Serengil'in ifadesine başvurdu.
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; savcılığa gelen Seren Serengil, söz konusu paylaşımları yaptığını kabul etti; ancak onları Tanrıyar için değil, eski sevgilisine yönelik yazdığını belirtti.
Serengil, delil sunmak için süre istedi. Soruşturma sürüyor.