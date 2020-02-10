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10.02.2020 - 10:23 |

Seren Serengil: O sözleri başkasına söyledim

Televizyoncu Can Tanrıyar, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden kendisine ağır hakaretler ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, Serengil'in ifadesine başvurdu.

Seren Serengil: O sözleri başkasına söyledim

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; savcılığa gelen Seren Serengil, söz konusu paylaşımları yaptığını kabul etti; ancak onları Tanrıyar için değil, eski sevgilisine yönelik yazdığını belirtti.

Serengil, delil sunmak için süre istedi. Soruşturma sürüyor.

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