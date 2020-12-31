Serkan Çağrı kimdir, nereli? Serkan Çağrı hayatı

31 Aralık 2020 Perşembe akşamı Yılbaşı özel programlarından biri de Güldür Güldür Show olacak. İzleyici tarafından heyecanla beklenen programın konukları belli oldu. Ünlü isimlerin de yer alacağı Güldür Güldür Show'a Serkan Çağrı da katılacak. Peki Serkan Çağrı kimdir, nerelidir?

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

2 Haziran 1976 Edirne Keşan'da doğan Serkan Çağrı, klarnet virtüözü ve akademisyen.

Albümleri



Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011 Yapım : DMC Music

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011 Yapım : Notist Müzik Yapım

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009 Yapım : Sony - BMG Music.

Âlâ. Yılı : 2008 Yapım : Sony BMG Music.

Nefesim Yılı : 2005 Yapım : Akustik Yapım.

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998 Yapım : İdoBay Müzik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarından Arslan Kacar’ın yazıp sahnelediği “Düş ve Klarnet” adlı oyunun müziklerini yaptı.

Workshop çalışmaları



31.05.2006 Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde İstanbul, Askeri Müze - Türkiye'de Müzik Kültürü ve Müzik Kongresi

11.07.2003 Montreux Jazz Festival Montreux, İsviçre



Makaleleri



Aralık 2006 Musuki Mecmuası Klarnet Çeşitleri/Serkan Çağrı

Ocak 2003 Folklor Halkbilim Dergisi Klarnet/Serkan Çağrı

Kitabı



Eylül 2006 "Sol Klarnet Eğitimi-1" Serkan Çağrı - Bemol Müzik Yayınları