Serkan Çağrı kimdir, nereli? Serkan Çağrı hayatı
Güldür Güldür Show programı yılbaşı özel programına birbirinden başarılı isimleri ağırlayacak. Bu isimler arasında izleyici karşısına çıkacak olanlardan biri de Serkan Çağrı. Peki Serkan Çağrı kimdir, nerelidir? İşte Serkan Çağrı'nın hayatına yönelik bilgiler...
31 Aralık 2020 Perşembe akşamı Yılbaşı özel programlarından biri de Güldür Güldür Show olacak. İzleyici tarafından heyecanla beklenen programın konukları belli oldu. Ünlü isimlerin de yer alacağı Güldür Güldür Show'a Serkan Çağrı da katılacak. Peki Serkan Çağrı kimdir, nerelidir?
SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?
2 Haziran 1976 Edirne Keşan'da doğan Serkan Çağrı, klarnet virtüözü ve akademisyen.
Albümleri
Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011 Yapım : DMC Music
Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011 Yapım : Notist Müzik Yapım
Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009 Yapım : Sony - BMG Music.
Âlâ. Yılı : 2008 Yapım : Sony BMG Music.
Nefesim Yılı : 2005 Yapım : Akustik Yapım.
Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998 Yapım : İdoBay Müzik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarından Arslan Kacar’ın yazıp sahnelediği “Düş ve Klarnet” adlı oyunun müziklerini yaptı.
Workshop çalışmaları
31.05.2006 Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde İstanbul, Askeri Müze - Türkiye'de Müzik Kültürü ve Müzik Kongresi
11.07.2003 Montreux Jazz Festival Montreux, İsviçre
Makaleleri
Aralık 2006 Musuki Mecmuası Klarnet Çeşitleri/Serkan Çağrı
Ocak 2003 Folklor Halkbilim Dergisi Klarnet/Serkan Çağrı
Kitabı
Eylül 2006 "Sol Klarnet Eğitimi-1" Serkan Çağrı - Bemol Müzik Yayınları