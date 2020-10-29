Serkan Şenalp: Edis harika bir iş çıkardı

Sekiz bölüm yayınlanacak olan Türk-Amerikan yapımı 'Alya Vol1' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Serkan Şenalp, rol arkadaşı Edis hakkında konuştu.

Oyuncu, "Edis'i yıllar önceden BKM'den tanıyorum. Zaten harika bir oyuncuydu, bu projede harika bir iş çıkardı. Sizler de diziyi izlediğinizde ne kadar başarılı bir iş çıktığını göreceksiniz" dedi.

Bu arada Serkan Şenalp, rol aldığı dizide rol gereği üç farklı karakter canlandırdığını açıkladı.