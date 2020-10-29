MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Serkan Şenalp: Edis harika bir iş çıkardı
29.10.2020 - 09:08 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Serkan Şenalp: Edis harika bir iş çıkardı

Oyuncu Serkan Şenalp, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Serkan Şenalp: Edis harika bir iş çıkardı
ABONE OL

Sekiz bölüm yayınlanacak olan Türk-Amerikan yapımı 'Alya Vol1' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Serkan Şenalp, rol arkadaşı Edis hakkında konuştu.

Oyuncu, "Edis'i yıllar önceden BKM'den tanıyorum. Zaten harika bir oyuncuydu, bu projede harika bir iş çıkardı. Sizler de diziyi izlediğinizde ne kadar başarılı bir iş çıktığını göreceksiniz" dedi.

Bu arada Serkan Şenalp, rol aldığı dizide rol gereği üç farklı karakter canlandırdığını açıkladı.  

Magazin Haberleri Bülteni (29 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Utangaç Kaan

Utangaç Kaan

Akalın’a gönderme

Akalın’a gönderme

Okyanustan gelen lezzet

Okyanustan gelen lezzet

Çekimler devam ediyor

Çekimler devam ediyor

Sıradaki Haber