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16.01.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Sermiyan Midyat: Sevenlerime sürprizim var

Oyuncu Sermiyan Midyat, abisi Serhan Midyat'la birlikte önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı.

Sermiyan Midyat: Sevenlerime sürprizim var
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Sermiyan Midyat, "Her şey yolunda. Setlerim bitti ama yeni projelerim var. Şimdi onlara odaklandım. Sevenlerime sürprizim var" dedi. 

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"MESLEĞİ BIRAKIRIM"
Eski sevgilisi Sevcan Yaşar ile şiddet iddialarıyla davalık olan Sermiyan Midyat, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" demişti.

Sermiyan Midyat: Sevenlerime sürprizim var

Hakkında bir linç kampanyası başlatıldığını iddia eden Midyat, "Şu çok ağrıma gidiyor... ‘Hükümet Kadını’ gibi kadınlar konusunda önemli bir işe imza attım, gördüğüm muameleye bakın. Bu haberler çıktığından beri annem bana dua ediyor ve üzülüyor. Ona televizyon seyretmeyi yasakladım. Çünkü herkes bana orada ‘Hanzo’ diyor" ifadelerini kullanmıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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