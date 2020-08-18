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18.08.2020 - 17:29 |

Sertab Erener: Keşke 5 santim daha uzun olsaydım!

YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlayan şarkıcı Sertab Erener, "Hayatınızdaki tek bir şeyi değiştirseydiniz bu ne olurdu?" sorusuna bu yanıtı verdi.

Sertab Erener: Keşke 5 santim daha uzun olsaydım!
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Sertab Erener, YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. 55 yaşındaki şarkıcı, "Sahnede en duygulandığınız an neydi?" sorusu üzerine, "Bir konserden yarım saat önce babamın vefat haberi geldi. Sahneye çıktım. İnsanın içi kan ağlarken şarkı söylemesi çok zormuş" ifadelerini kullandı.

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"MEŞHUR OLDUĞUMU O AN ANLADIM"
Usta sanatçı, "Şöhret olduğunuzu ne zaman anladınız?" sorusunu, "90’ların başında ilk albümümün çıktığı gün prodüktörüm Sezen Aksu beni Bebek Kahve’ye götürdü. Geçen beş arabanın dördünde ‘Sakin Ol’ albümünden parçalar çalıyordu. Aramızda 'Sen meşhur oldun' cümlesi geçmedi, ama o zaman anladım" şeklinde cevapladı. 

Boyu 1.58 olan şarkıcı, "Kendinizle ilgili tek bir şey değiştirseniz ne olurdu?" sorusuna ise "Keşke 5 santim daha uzun olsaydım" karşılığını verdi.

Sertab Erener: Keşke 5 santim daha uzun olsaydım


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